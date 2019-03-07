Özel dayak!

şiddeti 'pes' dedirtti. Olay Antalya'da meydana geldi. İlk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan. (13) okul müdürü'ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi. Öğretmen, çocuğa kızdı. Yine iddiaya göre Mustafa G.,diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Çocuk, ablasıyi arayarak durumu anlattı.Daha sonra da şikayetçi oldu. Güner S. "Kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi. Şiddete maruz kalan 13 yaşındaki M.E.S. ise, "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Hoca beni dövecek mi diye korkuyordum. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı." diye konuştu.