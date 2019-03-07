Özel dayak!

Eğitimci şiddeti 'pes' dedirtti. Olay Antalya'da meydana geldi. İlk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan M.E.S. (13) okul müdürü Mustafa G.'ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi. Öğretmen, çocuğa kızdı. Yine iddiaya göre Mustafa G., M.E.S'yi 'Seni kameralar önünde dövmem' diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Çocuk, ablası Güner S.'yi arayarak durumu anlattı. Genç kız, kardeşini alarak önce hastaneden darp raporu aldı.
Daha sonra da şikayetçi oldu. Güner S. "Kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi. Şiddete maruz kalan 13 yaşındaki M.E.S. ise, "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Hoca beni dövecek mi diye korkuyordum. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı. Zaten yurttaki bütün kameralar izlense orada neler olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.
Daha sonra da şikayetçi oldu. Güner S. "Kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi. Şiddete maruz kalan 13 yaşındaki M.E.S. ise, "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Hoca beni dövecek mi diye korkuyordum. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı. Zaten yurttaki bütün kameralar izlense orada neler olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.
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