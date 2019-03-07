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Hamburger bağırsakları üzer

Hamburger bağırsakları üzer
Toplumda her iki yetişkinden birinin kapısını çalan hemoroit (basur), hayatı kabusa çeviriyor. Hastaların 'Nasılsa geçer' diye beklemesi, şikayetleri artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Emre , hemoroit ilerledikçe tedavinin de zorlaştığını belirtiyor. 30'lu yaşlardan itibaren görülme sıklığı artan bu hastalıktan korunmak için su içmeyi aksatmamak gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

BEKLEMEYİN...
Bu hastalığın ortaya çıkmasında beslenmede yapılan yanlış seçimler etkili oluyor. Yeterli su içmeme ve fastfood gibi lif içeriği düşük hazır gıdalarla beslenme sonucu gelişen kabızlık, hemoroide yol açıyor. Doç. Dr. Sivrikoz, hemoroitten korunmanın yollarını sıralıyor:

Kabızlığı önlemek için lifli gıdalardan ve yeşil sebzelerden zengin beslenin.
8-10 bardak su için.
Günde yarım saat yürüyüş yapın.
Turşu ve baharatlı besinlerden uzak durun.

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