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Gribin şifası onda! İlaç içmeyin yoğurt yiyin

Gribin şifası onda! İlaç içmeyin yoğurt yiyin
Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığından korunmak için tüketilmesi gereken 10 besini sıralıyor:

TURUNÇGİLLER: Greyfurt, portakal, limon, mandalina gripten korur.
SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Mikroplarla savaşır.
NAR: Bağışıklığı güçlendirir. Gribe karşı korur.
YOĞURT:Bağırsakları korur. Vücudu güçlendirir.
CEVİZ: Günde bir avuç yemek hastalıklardan korur.
BALIK: Haftada iki kez yemek, bağışıklığı güçlendirir.
ZENCEFİL: Enfeksiyonlarla savaşır.
ADAÇAYI: Grip şikayetlerini azaltır.
EKİNEZYA: gribin doğal ilacıdır.
SU: Vücuttaki toksinleri ve mikropları temizler.

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