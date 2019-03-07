Gribin şifası onda! İlaç içmeyin yoğurt yiyin

Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığından korunmak için tüketilmesi gereken 10 besini sıralıyor:Greyfurt, portakal, limon, mandalina gripten korur.Doğal antibiyotiktir. Mikroplarla savaşır.: Bağışıklığı güçlendirir. Gribe karşı korur.Bağırsakları korur. Vücudu güçlendirir.: Günde bir avuç yemek hastalıklardan korur.Haftada iki kez yemek, bağışıklığı güçlendirir.: Enfeksiyonlarla savaşır.Grip şikayetlerini azaltır.: gribin doğal ilacıdır.Vücuttaki toksinleri ve mikropları temizler.