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Evini satan çıların hedefi oldu

’da , evini sattı. İki kişi aracına çarptı. 225 bin lirasını kaptırdı.

Çarpıldı!
Evini satan bir kişi çıların hedefi oldu. Olay dün Çekmeköy'de yaşandı. Rüstem Karagöz evini 225 bin liraya satışını yaptıktan sonra tapu dairesinden ayrıldı. Otomobiliyle yola çıktı. Şüpheliler takip ettikleri araca, çarptı. Karagöz, araçtan indi. Gaspçı içindeki çantayı aldı. Taraflar arasında arbede yaşandı. Şüpheliler, araca bindi. Karagöz kapıya tutunarak gaspçıların kaçmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklendi, düşerek yaralandı. Karagöz, "Kaçan aracın kapısının kolundan tuttum, sürüklemeye başladılar Yaklaşık 50 metre sürüklediler. Kapıda asılı kaldım. Kapının kulpu kırılınca yere düştüm. Durduramadım onları" diye konuştu. Polis ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.




Büyük panik yaşayan yaşlı adam, ölümden döndü. Gaspçılardan şikayetçi oldu.

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