Erzincan'da Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K. 3 Mart'ta arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Ancak bu sırada saçları sobayla temas etti, alevler içinde kaldı. Baba Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sardı, sağlık ekiplerini aradı. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için yardım kampanyası başlatıldı.
- Yaşam
- 07.03.2019
- Gazete
Erzincan'da acı olay! Saçlarını benzinle yıkamak isteyen kız...
- Bayram tatilinin acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı!
- 'Başka evrenden geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti...
- Kavga ettiği komşusunun evini yaktı...
- Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
- 4 işçi hayatını kaybetmişti! Fabrika sahibi için flaş karar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.