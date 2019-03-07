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'da acı olay! Saçlarını benzinle yıkamak isteyen kız...

Kendini 'bit'irdi
'da Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K. 3 Mart'ta arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Ancak bu sırada saçları sobayla temas etti, alevler içinde kaldı. Baba Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sardı, sağlık ekiplerini aradı. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için yardım kampanyası başlatıldı.

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