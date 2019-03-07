Victoria's Secret'ın en popüler mankenlerinden Ana Beatriz Barros, formda kalma sırrını verdi. 36 yaşındaki Brezilyalı süper model, çok fazla yemek yese de kilo almadığını söyledi. Salatalık ve domatesi çok sevdiğini belirtti. Haftada üç gün spor yaptığını da sözlerine ekledi.
- Yaşam
- 07.03.2019
- Gazete
Domates güzeli!
- Hayatlarının hatasını yaptılar!
- 4 işçi hayatını kaybetmişti! Fabrika sahibi için flaş karar
- Alanya'da Rus turist dehşeti! O anlar kamerada
- Yol kenarında bulunan cesedin kimliği belirlendi
- Çamura saplanan babası için yardım istedi! Katledildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.