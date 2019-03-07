Domates güzeli!

Victoria's Secret'ın en popüler mankenlerinden Ana Beatriz Barros, formda kalma sırrını verdi. 36 yaşındaki Brezilyalı süper model, çok fazla yemek yese de kilo almadığını söyledi. Salatalık ve domatesi çok sevdiğini belirtti. Haftada üç gün spor yaptığını da sözlerine ekledi.