Romatizmaya nar mucizesi

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, hayatı kabusa çeviriyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalıkta, tedavi ömür boyu sürüyor. Bazı besinler romatizma şikayetlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, romatizmaya ilaç olan besinleri sıralıyor:



KİŞNİŞ: Romatizma ağrısını azaltır.



ZERDEÇAL: Vücuttaki enfeksiyonu azaltır. Kemikleri korur.



NAR: Antioksidan etkisi ile eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltır.

BALIK YAĞI: Romatizmaya karşı korur.



MAYDANOZ: İltihapları temizler. Eklemlerdeki ağrı ve sertliği azaltır.



YUMURTA:Eklemleri güçlendirir.