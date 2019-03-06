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Kerevizde aşk var

Kerevizde aşk var
Zengin vitamin içeriği ile kereviz, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara karşı koruyan bu sebze, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Cinsel isteksizliği bitiriyor. Doğal afrodizyak olarak kabul edilen kereviz erkeklerde ikridarsızlığın önüne geçiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Astıma fayda sağlar.
Kan basıncını kontrol eder.
Antioksidandır. Hastalıklara karşı korur.
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
İştah açar.
Cildi güzelleştirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

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