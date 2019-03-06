Kerevizde aşk var

vitamin içeriği ilevücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara karşı koruyan bu sebze, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ileartırıyor. Cinsel isteksizliği bitiriyor. Doğal afrodizyak olarak kabul edilen kereviz erkeklerde ikridarsızlığın önüne geçiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Kan basıncını kontrol eder.İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.Cildi güzelleştirir.Kalp krizi ve felç riskini azaltır.