Canlı bilgi yarışması Hadi'de heyecan sürüyor. Merakla ipucu sorusunu bekleyenler için ipucu sorusu Hadi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sosyal medyada yapılan açıklamada, "Türk yüzücüler 2018 yılında da dünya arenasında tarih yazdı. Türkiye'den 8 erkek 7 kız toplam 15 sporcu 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi dünya çapında temsil etti. Ay yıldızlı sporcular 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi. Bunların yanı sıra bir çok rekora imza attılar. Ay yıldızlı sporcuların 13 rekorla döndüğü şampiyona hangi ülkede düzenlenmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte 6 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

6 MART HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Ay yıldızlı sporcuların 13 rekorla döndüğü şampiyona hangi ülkede düzenlenmiştir?

Cevap: ÇİN

MİLLİLERDEN TARİHİ REKOR

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar adına Selen Özbilen, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, İmge Roza Erdemli, Beril Böcekler, Hüseyin Emre Sakcı, Ümitcan Güreş, Berk Özkul, Yalım Acımış, Kemal Arda Gürdal, İskender Başlakov, Berkay Ömer Öğretir ve Erge Can Gezmiş mücadele etti.

Çin'in Hangzou kentinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücedele eden milli yüzücüler dünya arenasında tarih yazdı.

Organizasyonda Türkiye'yi 8'i erkek, 7'si kadın olmak üzere 15 sporcu temsil etti. Ay-yıldızlı sporcular 3 final, 2 de yarı final yüzme başarısı gösterdi ve 13 Türkiye rekoru kırdı.