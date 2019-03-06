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Çekirdek çitle prostata yenilme

Çekirdek çitle prostata yenilme
Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 60 yaşından sonra risk oluşturuyor. Yaş ve aile öyküsü prostat hastalıkları üzerinde etkin rol oynuyor. Uzmanlar prostattan koruyan besinleri sıralıyor:

DOMATES: Likopen açısından zengindir. Prostat kanserinden korur.

ZERDEÇAL: Prostat kanserinde tümörlerin küçülmesini sağlar.

NAR: Prostat sağlığını korur. Kanserli hücrelerin yayılmasını durdurur.

YEŞİL ÇAY: Prostat kanserine karşı koruma sağlar.

ÇEKİRDEK: Özellikle kabak çekirdeği, prostatın büyümesini engeller. Kanserli hücreleri küçültür.

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