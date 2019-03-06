Çekirdek çitle prostata yenilme

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 60 yaşından sonra risk oluşturuyor. Yaş ve aile öyküsü prostat hastalıkları üzerinde etkin rol oynuyor. Uzmanlar prostattan koruyan besinleri sıralıyor:
DOMATES: Likopen açısından zengindir. Prostat kanserinden korur.
ZERDEÇAL: Prostat kanserinde tümörlerin küçülmesini sağlar.
NAR: Prostat sağlığını korur. Kanserli hücrelerin yayılmasını durdurur.
YEŞİL ÇAY: Prostat kanserine karşı koruma sağlar.
ÇEKİRDEK: Özellikle kabak çekirdeği, prostatın büyümesini engeller. Kanserli hücreleri küçültür.
DOMATES: Likopen açısından zengindir. Prostat kanserinden korur.
ZERDEÇAL: Prostat kanserinde tümörlerin küçülmesini sağlar.
NAR: Prostat sağlığını korur. Kanserli hücrelerin yayılmasını durdurur.
YEŞİL ÇAY: Prostat kanserine karşı koruma sağlar.
ÇEKİRDEK: Özellikle kabak çekirdeği, prostatın büyümesini engeller. Kanserli hücreleri küçültür.
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