Bugünkü
Takvim

vuruş!

Altın vuruş!
İstanbul polisi, ların son dönemde artan sahte ihbarını değerlendirdi. merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenledi. Piyasaya ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı ziynet eşyasını piyasaya sürdüğü belirlenen 125 çete üyelesinden 92'si enselendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAltın vuruş!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri