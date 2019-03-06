İstanbul polisi, kuyumcuların son dönemde artan sahte altın ihbarını değerlendirdi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Piyasaya ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı ziynet eşyasını piyasaya sürdüğü belirlenen 125 çete üyelesinden 92'si enselendi.
- Yaşam
- 06.03.2019
- Gazete
Altın vuruş!
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