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Turşuyu sofranızdan eksik etmeyin! Turşu sindirim sistemini koruyor

Sağlıklı bağırsakların yolu mutfaktan geçiyor. Ev yapımı yoğurt ve turşu, sindirim sistemini koruyor. Hastalıklara karşı etkisi gösteriyor.



Ezberleri bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, güçlü bağırsaklara sahip olmak için probiyotik içeren besinlerin tüketilmesini önerdi. Şu bilgileri verdi: Karbonhidratların, şekerli ve işlenmiş gıdaların bağırsaklara verdiği zararı artık herkes biliyor. Hal böyle olunca herkes güçlü bağırsaklara sahip olmanın sırrını araştırıyor.

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