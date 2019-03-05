Turşuyu sofranızdan eksik etmeyin! Turşu sindirim sistemini koruyor

bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, güçlü bağırsaklara sahip olmak için probiyotik içeren besinlerin tüketilmesini önerdi. Şu bilgileri verdi: Karbonhidratların, şekerli ve işlenmiş gıdaların bağırsaklara verdiği zararı artık herkes biliyor. Hal böyle olunca herkessahip olmanın sırrını araştırıyor.