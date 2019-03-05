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Notaların İpek'i

Notaların İpek'i
Antalya'da 9 yaşındaki , 3 yıl önce piyano çalmaya başladı. Aldığı eğitimden sonra Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazandı. Burada 2 yıldır Piyano Ana Sanat Dalı'nda eğitim gören küçük piyanist, 24 Şubat'ta 'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikinci olmayı başardı. 4 Haziran'da ABD'deki dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de Global Artists Debut Concert'da performans sergilemeye hak kazandı.

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