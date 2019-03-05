Antalya'da 9 yaşındaki İpek Kara, 3 yıl önce piyano çalmaya başladı. Aldığı eğitimden sonra Antalya Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazandı. Burada 2 yıldır Piyano Ana Sanat Dalı'nda eğitim gören küçük piyanist, 24 Şubat'ta Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikinci olmayı başardı. 4 Haziran'da ABD'deki dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de Global Artists Debut Concert'da performans sergilemeye hak kazandı.
- Yaşam
- 05.03.2019
- Gazete
Notaların İpek'i
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