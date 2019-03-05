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Mutluluk için badem! Badem ve isteği artırıyor...

Kalbi koruyan badem, aşk hayatında mutluluk vaat ediyor. ve isteği artırıyor.

Mutluluk için badem
OMEGA-3 içeriği ile kalp hastalıklarından koruyan badem, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kanın pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler.
Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.
Kolesterolü düşürür.
Kanser ve kalp krizine karşı korur.
Kuru ciltler için besleyicidir.

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