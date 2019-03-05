OMEGA-3 içeriği ile kalp hastalıklarından koruyan badem, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanın pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler.
Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.
Kolesterolü düşürür.
Kanser ve kalp krizine karşı korur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Kanın pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler.
Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.
Kolesterolü düşürür.
Kanser ve kalp krizine karşı korur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
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