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  • 05.03.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 18:47

aranan şüpheli, 'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı kurmak ve yönetmek" suçundan aranan 'nin, 'ye iade edilmek üzere 'da yakalandığı bildirildi. Şüphelinin, Türkiye'ye iadesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığı'na talepte bulunuldu.

Yunanistan'da yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde 'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı kurmak ve yönetmek" suçundan Türk İnterpol'ü tarafından uluslararası seviyede aranan , 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla İnterpol birimleri tarafından yakalandı.

Canlı ve karşılıklı kumar oynatılan internet siteleri kuran ve bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler veren Ayavefe'nin, oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının, "el gösterme" adlı bir programla elindeki kağıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi.

Şüphelinin, Türkiye'ye iadesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla talepte bulunuldu.

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