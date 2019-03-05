Kim korkar reflüden

Toplumda en sık görülen mide hastalıklarından olan reflü, mide asidinden yemek borusuna taşması ile oluşuyor. Fast food tarzı yiyecekler, kahve, çay ve gazlı içeceklerin tetiklediği bu hastalığın tedavisinde geç kalmamak gerekiyor. Kahve, çikolata, baharat, soğan, sarımsak gibi besinler reflü ataklarını tetikliyor. Liften zengin elma, muz, brokoli, havuç, papatya çayı ve fasulye ise reflü şikayetlerini azaltıyor. Mideyi güçlendiriyor.