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'da yapan hız tutkunu genç hayatını kaybetti

’da hız tutkunu genç, aracıyla test sürüşüne çıktı. Gaza, bastı. yaptı, kurtarılamadı.

Son sürat
Dere yatağına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. dün Maslak'ta meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen aracını test etmek için sürüşe çıktı. Kontrolünü kaybeden Gülbey, dere yatağına uçtu.



Ters dönen araçta ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hız tutkunu olan Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gencin paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor.




Vedat Gülbey, henüz 24 yaşındaydı. Çok sevdiği otomobil sonu oldu. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

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