Dere yatağına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza dün İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen aracını test etmek için sürüşe çıktı. Kontrolünü kaybeden Gülbey, dere yatağına uçtu.
Ters dönen araçta ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hız tutkunu olan Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gencin paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor.
Vedat Gülbey, henüz 24 yaşındaydı. Çok sevdiği otomobil sonu oldu. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
Ters dönen araçta ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hız tutkunu olan Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gencin paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor.
Vedat Gülbey, henüz 24 yaşındaydı. Çok sevdiği otomobil sonu oldu. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.