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Hastalıklara acımayın

Hastalıklara acımayın
Hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıfladığı anı bekliyor. Vücudumuzu mikroplardan koruyan bağışıklık sistemi için sağlıklı yaşam tarzını benimsemek gerekiyor. Sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve stresten uzak bir yaşam ile meyve ve sebze tüketimi, hastalıklara darbeyi indiriyor! Güçlü bağışıklık sistemi dendiğinde akıllara hep C vitamini içeren portakal ve mandalina gibi meyveler geliyor. Mevsiminde tüketilen C vitamininden zengin meyveler hastalıklara karşı koruyor. Portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren kırmızı acı biber de hastalıklarla savaşıyor.

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