Dünyaca ünlü internet sitesi INSIDER, ölmeden önce yenmesi gereken tatlıları sıraladı. ABD Las Vegas'ta dev pamuk helva dürümleri, renk renk çikolatalı dondurmaları tanıttı. Türk tatlısı lokmaya ise övgüler yağdırdı! Son dönemde yıldızı parlayan içerisine çikolata dolgusu sıkılan, üzerine fındık ve Hindistan cevizi serpilen lokmalar için 'Mutlaka deneyin' çağrısı yaptı. İstanbul Beşiktaş'taki 'Lokmata' isimli mekanı adres gösterdi.
- Yaşam
- 05.03.2019
- Gazete
Dünyanın gözü lokmada
Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yeni moda lokma, dünyanın da gündemine girmeyi başardı.
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