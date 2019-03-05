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Dünyanın gözü da

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yeni moda , dünyanın da gündemine girmeyi başardı.

Dünyanın gözü lokmada
Dünyaca ünlü internet sitesi INSIDER, ölmeden önce yenmesi gereken tatlıları sıraladı. ABD 'ta dev pamuk helva dürümleri, renk renk çikolatalı dondurmaları tanıttı. Türk tatlısı ya ise övgüler yağdırdı! Son dönemde yıldızı parlayan içerisine çikolata dolgusu sıkılan, üzerine fındık ve cevizi serpilen lokmalar için 'Mutlaka deneyin' çağrısı yaptı. 'taki 'Lokmata' isimli mekanı adres gösterdi.



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