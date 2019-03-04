Üçüz başarı

Gaziantepli 12 yaşındaki üçüzler Esma Nur, Zeynep Ezel ve Mehmet Fazlı Yılmaz, başarıya da birlikte adım attı. Öğretmenlerinin önerisiyle yürüyüş sporuna merak salan üçüzler, toprak yolda antrenman yaptı. Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'nda derece alan kardeşlerin başarısı herkesi gururlandırdı. Üçüzler, hedeflerinin milli takıma seçilmek olduğunu açıkladı.