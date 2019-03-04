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Kolesterolü 12’den vurun!

Kolesterolü 12’den vurun!
Vücut için faydalı olan kolesterol, belli bir seviyeyi aştığında sağlığı tehdit ediyor. Kalbe ve karaciğere zarar veren kolesterolün dengelenmesinde şu besinler önem taşıyor:

Avokado: Kalp dostudur.
Bitter çikolata: Kötü kolesterolü azaltır. Mutluluk verir.
Zeytinyağı: Kolesterolü dengeler.
Patlıcan: Kalbi korur.
Nar: Kolesterolün en büyük ilacıdır.
Nohut: Lifli içeriği ile kolesterolü dengeler.
Kırmızı erik: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarını önler.
Sarımsak: Günde bir diş yemek kolesterolü tedavi eder.
Yaban mersini: Kalp hastalığından korur.
Kırmızı soğan: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Ceviz: Kötü kolesterolü düşürür.
Brokoli: Kolesterolü Tel: 0212 354 37 98/ sinem.uysal@takvim.com.tr tedavi eder.

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