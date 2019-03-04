Kolesterolü 12’den vurun!

için faydalı olan, belli bir seviyeyi aştığında sağlığı tehdit ediyor. Kalbe ve karaciğere zarar veren kolesterolün dengelenmesinde şu besinler önem taşıyor:Avokado: Kalp dostudur.Bitter çikolata: Kötü kolesterolü azaltır. Mutluluk verir.Zeytinyağı: Kolesterolü dengeler.Patlıcan: Kalbi korur.Nar: Kolesterolün en büyük ilacıdır.Nohut: Lifli içeriği ile kolesterolü dengeler.Kırmızı erik: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarını önler.Sarımsak: Günde bir diş yemek kolesterolü tedavi eder.Yaban mersini: Kalp hastalığından korur.Kırmızı soğan: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.Ceviz:Brokoli: Kolesterolütedavi eder.