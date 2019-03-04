Bugünkü
Takvim

Kemik erimesi menopozu bekler! Uzmanlar uyardı: 2 yılda bir kemik ölçümü yaptırın

Kadınlarda boy kısalması ve kamburlukla belirti veren kemik erimesi, menopozdan sonra daha sık görülüyor. Uzmanlar uyarıyor: 2 yılda bir kemik ölçümü yaptırın.



Güçlü kemikler, güçlü bir vücut anlamına geliyor. Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi, özellikle kadınları tehdit ediyor. En sık görülen kemik hastalığı olan osteoporoz, boy kısalması, kamburluk, karın, göğüs boşluğunda daralma ve vücut imajının bozulması ile belirti verebiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. N. İrfan Ünver, 40 yaşın üzerindeki kadınları uyarıyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKemik erimesi menopozu bekler! Uzmanlar uyardı: 2 yılda bir kemik ölçümü yaptırın
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri