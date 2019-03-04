Güçlü kemikler, güçlü bir vücut anlamına geliyor. Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi, özellikle kadınları tehdit ediyor. En sık görülen kemik hastalığı olan osteoporoz, boy kısalması, kamburluk, karın, göğüs boşluğunda daralma ve vücut imajının bozulması ile belirti verebiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. N. İrfan Ünver, 40 yaşın üzerindeki kadınları uyarıyor...
- Yaşam
- 04.03.2019
- Gazete
Kemik erimesi menopozu bekler! Uzmanlar uyardı: 2 yılda bir kemik ölçümü yaptırın
Kadınlarda boy kısalması ve kamburlukla belirti veren kemik erimesi, menopozdan sonra daha sık görülüyor. Uzmanlar uyarıyor: 2 yılda bir kemik ölçümü yaptırın.
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