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Balığa limon sıkmayın

Balığa limon sıkmayın
Uzmanlar tarafından beynin gıdası olarak adlandırılan balık, sağlığı koruyor. Koruyucu Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat , balık yağının kalbi güçlendirdiğini, kanserle savaştığını söylüyor. Balığa sıkılan limonun, tüm vitaminleri öldürdüğünü belirten Dr. Aytekin, "Limon, Omega- 3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar, etkisini yitirmesine neden olur" diyor.

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