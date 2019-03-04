Balığa limon sıkmayın

Uzmanlar tarafından beynin gıdası olarak adlandırılan balık, sağlığı koruyor. Koruyucu Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin, balık yağının kalbi güçlendirdiğini, kanserle savaştığını söylüyor. Balığa sıkılan limonun, tüm vitaminleri öldürdüğünü belirten Dr. Aytekin, "Limon, Omega- 3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar, etkisini yitirmesine neden olur" diyor.
- Yaşam
- 04.03.2019
- Gazete
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