Aşk kestanesi! Kestane cinsel isteksizliği bitiriyor...

ayları dendiğinde akıllara gelen, dumanı üzerinde tütenaralıyor. İçerdiği bol miktarda vitamin ve mineraller ile hastalıklara karşı koruma sağlayan kestane,da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererekÇiftlerdebitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Cinsel gücü artırır.Hastaların iyileşmelerini hızlandırır.Kan dolaşımını düzenler.Karaciğere ve mideye de fayda sağlar.