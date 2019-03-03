Tek dileği çocuğu!

İzmirli Dilek Güneş ile Yunanistanlı Selanikli Georgios Tsakiridis yaşadıkları büyük aşkı, 27 Aralık 2014'te Urla'da resmiyete döktü. Çift, düğünden hemen sonra sık sık tartışmaya başladı. Çiftin Melis adını verdikleri kızları dünyaya geldi. İkili, Yunanistan'a taşındı. Ancak mutluluğu yakalayamadı. Genç kadın, kızını alıp Türkiye'ye döndü, boşanma davası açtı. Baba Georgios da Türkiye'ye dönmelerine izin verdiği eşi hakkında 'çocuk kaçırma' iddiasıyla dava açtı. Karşılıklı velayet davaları da açıldı. İki taraf da kararı temyiz etti. Dava dosyasını ikinci kez inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, farklı bir karara imza atarak, Melis'in babasına iadesine ve Yunanistan'a götürülmesine izin verdi. Yargıtay kararı onadı.
PSİKOLOJİK TEHLİKE!
Dilek Güneş, avukatı Mehmet Ali Keleş aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeden de önemli bir adım geldi. Dosyanın incelenmesi sürerken Keleş yüksek mahkemeye ek dilekçe sundu. Ek dilekçeyle ilgili bilgi veren Keleş, "İsviçre vatandaşı anne ile İsrail vatandaşı baba arasındaki çocuk kaçırma olayında, anne, velayetini geçici olarak aldığı çocuğunu İsviçre'ye götürüyor. Bunun üzerine babanın açtığı davada, çocuğun İsrail'e iadesine yönelik Federal Mahkeme karar veriyor. Ancak son olarak annenin gittiği AİHM, anneyi haklı buldu. Yine Anayasa Mahkemesi de, benzer bir kararı 2018 yılında aldı. Yıldız Yıldız'ın başvurusunda, iade talebini inceleyen Anayasa Mahkemesi, çocuğun iade edilmesi halinde fiziki ve psikolojik tehlikeyle karşılaşabileceğini varsaydı" dedi.
PSİKOLOJİK TEHLİKE!
Dilek Güneş, avukatı Mehmet Ali Keleş aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeden de önemli bir adım geldi. Dosyanın incelenmesi sürerken Keleş yüksek mahkemeye ek dilekçe sundu. Ek dilekçeyle ilgili bilgi veren Keleş, "İsviçre vatandaşı anne ile İsrail vatandaşı baba arasındaki çocuk kaçırma olayında, anne, velayetini geçici olarak aldığı çocuğunu İsviçre'ye götürüyor. Bunun üzerine babanın açtığı davada, çocuğun İsrail'e iadesine yönelik Federal Mahkeme karar veriyor. Ancak son olarak annenin gittiği AİHM, anneyi haklı buldu. Yine Anayasa Mahkemesi de, benzer bir kararı 2018 yılında aldı. Yıldız Yıldız'ın başvurusunda, iade talebini inceleyen Anayasa Mahkemesi, çocuğun iade edilmesi halinde fiziki ve psikolojik tehlikeyle karşılaşabileceğini varsaydı" dedi.
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