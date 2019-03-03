Şeymanur’un yardım çığlığı yanıtsız kalmadı

Doğuştan iki bacağı olmayan genç kız, 22 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı. Erzurum'da yaşayan Şeymanur Tekin, azmiyle hayran bıraktı. Anne karnındayken yapılan yanlış iğne sonucu iki bacağı zarar gören genç kıza, 15 yaşında protez takıldı. Kendisine uyumlu olmayan bacaklar nedeniyle evde dahi yürüyemeyen genç kız sosyal medyadan 'Yürümek istiyorum' çağrısı yaptı. AHBAP platformu Erzurum üyeleri, durumu Haluk Levent'e aktardı. Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası sayesinde kısa sürede gerekli para toplandı. İstanbul'a gidip, protezlerine kavuşan Şeymanur, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tur attı. 22 yıllık özleminin son bulduğunu anlatan genç kız, "Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 03.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.