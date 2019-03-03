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Şeymanur’un yardım çığlığı yanıtsız kalmadı

Yanlış tedavi sonucu iki bacağını kaybeden Şeymanur’un yardım çığlığı yanıtsız kalmadı. ’in desteğiyle protez bacaklarına kavuşan , mutluluğa adım attı.

Adım adım mutluluk
Doğuştan iki bacağı olmayan , 22 yıl sonra ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadı. 'da yaşayan Şeymanur Tekin, azmiyle hayran bıraktı. Anne karnındayken yapılan yanlış iğne sonucu iki bacağı zarar gören genç kıza, 15 yaşında protez takıldı. Kendisine uyumlu olmayan bacaklar nedeniyle evde dahi yürüyemeyen genç kız sosyal medyadan 'Yürümek istiyorum' çağrısı yaptı. AHBAP platformu Erzurum üyeleri, durumu 'e aktardı. Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası sayesinde kısa sürede gerekli para toplandı. 'a gidip, protezlerine kavuşan Şeymanur, ve 'nde tur attı. 22 yıllık özleminin son bulduğunu anlatan genç kız, "Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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