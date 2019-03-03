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Sağlıkta mucizesi

Sağlıkta arı sütü mucizesi
Son yıllarda yükselen bir trend 'alternatif tıp' pek çok hastalığın iyileşmesinde etkin rol oynuyor. Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, apiterapi olarak adlandırılan tedavi yönteminin ile hastalıkları iyileştirdiğini söylüyor. Arı sütünün , MS, ALS ve Parkinson'a iyi geldiğini sözlerine ekliyor.

TÜLAY CANPOLAT

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