Sağlıkta arı sütü mucizesi

Son yıllarda yükselen bir trend 'alternatif tıp' pek çok hastalığın iyileşmesinde etkin rol oynuyor. Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, apiterapi olarak adlandırılan tedavi yönteminin arı sütü ile hastalıkları iyileştirdiğini söylüyor. Arı sütünün Romatoid Artrit, MS, ALS ve Parkinson'a iyi geldiğini sözlerine ekliyor.
TÜLAY CANPOLAT
TÜLAY CANPOLAT
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