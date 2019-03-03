'Koca'man dehşet!

İstanbul Avcılar'da uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., dün eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, kadını 2'nci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı. Komşuları polisi aradı. Gülizar T. hastaneye kaldırıldı. Çiftin 9 yaşındaki çocuğunun, ekiplere babasının annesini balkondan attığını söylediği öğrenildi. Emniyet güçleri, şüphelinin peşine düştü.
- Yaşam
- 03.03.2019
- Gazete
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