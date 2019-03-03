Havuç yiyin gülümseyin

Toplumda genellikle ihmal edilen diş sağlığını korumanın yolu mutfaktan geçiyor. Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, güçlü dişlerin sırrını TAKVİM okuyucuları için paylaşıyor. Süt ve yoğurt gibi kalsiyum deposu besinlerin diş çürüklerini önlediğini belirtiyor. Havuç, patates ve brokolinin de dişleri güçlendirdiğini söyleyen Dr. Kaya, yoğun fosfor içeren balık eti ve tavuğun dişlerin yapısını desteklediğini dile getiriyor.