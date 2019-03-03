Esenyurt'ta rapor yazmayan doktora saldırı

Bir sağlık çalışanı daha saldırıya uğradı. Olay 28 Şubat'ta İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Şüpheli, kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi. Öfkelenen saldırgan, doktorun boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan şüpheli, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar geri döndü. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.
Doktor Nurullah Araskil, kendisine saldıran şüpheliden şikayetçi oldu.
Doktor Nurullah Araskil, kendisine saldıran şüpheliden şikayetçi oldu.
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