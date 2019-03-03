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Dayak müdürü!

Dayak müdürü!
Şanlıurfa Viranşehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dayak skandalı yaşandı. Sabah ilk ders zilinin çalmasının ardından ismi bilinmeyen okul müdürü, girişteki merdiven başında durdu. Okula geç kalan öğrencileri, kulağını çekerek ve tokat atarak dövdü. Olay başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyaya yüklendi. Görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti. Rezalet anlar üzerine İl Müdürlüğü harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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