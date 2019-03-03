Çok yaşa Rümeysa

Antalya'da yaşayan 10 yaşındaki Rümeysa Sol, 3 yıl önce böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. İyileşmesi için böbrek nakli olması gerekliydi. Uyumlu donör haberi yine Antalya'dan geldi. Ailesiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki erkek çocuğunun böbreği, Rümeysa'ya nakil edildi. 6 ay önce nakil olan ve hızla iyileşen Rümeysa, böbreğini aldığı çocuğun ailesine teşekkür etti. "Bir ağabey melek oldu gitti. Bana böbreğini hediye etti. Yeniden okuluma başlayıp arkadaşlarımla buluştum oyunlar oynadık, çok mutluyum" dedi.
- Yaşam
- 03.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.