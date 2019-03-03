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Büyücüye

Büyücüye kırmızı bülten
'da 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek dolandırıcılık yapan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi. Yeşilot'un bacanağı olan firari sanık Yüksel T. hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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