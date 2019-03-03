Baharatların gücü adına

Yemekleri lezzetlendirdiği düşünülen tuz, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Kalp ve böbreğe zarar verip hipertansiyona neden oluyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, yemeklerin tuz yerine biber, sirke ve limon suyu ile tatlandırılmasını öneriyor. Konserve gıdalardan ve turşulardan uzak durulması gerektiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Akpolat, "Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke ve limon suyu ile terbiye edin" diyor.