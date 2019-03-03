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Baba baskın!

’da genç adam, sevgilisinin evine uğradı. Kızın babası gelince balkondan atladı.

Baba baskın!
Kız arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayan genç yaralandı. Olay dün 'da yaşandı. Lise öğrencisi M.K. (17), iddiaya göre, evde yalnız kalınca erkek arkadaşı A.İ.A.'yı davet etti. Bir süre sonra babası F.K. (48) eve döndü. Paniğe kapılan genç adam 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıktı. Aşağı inmeye çalışırken, dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan A.İ.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacaklarında ve dişlerinde kırıklar olduğu belirlendi. M.K. ise polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.




Paniğe kapılan genç adam, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı.




Liseli sevgililerin buluşması kötü bitti. Balkondan atlayan A.İ.A. ağır yaralandı.

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