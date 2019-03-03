AVM kedisi

Antalya'da mağaza müdürü Nilüfer Yıldız, 2.5 yıl önce yaralı bulduğu sokak kedisini sahiplendi. Mağazasını AVM'ye taşıdığında da Suzi ismini verdiği kediyi yanında götürdü. Yönetimden gerekli iznin alınması ile Suzi, AVM'de yaşamaya başladı. Kafe ve mağazalarda rahatça dolaşabilen Suzi, müşteri ve mağaza çalışanlarının maskotu olmayı başardı. Nilüfer Yıldız, müşterilerinin de Suzi'den memnun olduğunu açıkladı.
- Yaşam
- 03.03.2019
- Gazete
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