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88’lik taraftar

88’lik taraftar
Erzurum'da yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Zühtü Akbaba, mavi-beyazlı takıma gönül verdi. Passolig sahibi en yaşlı spor taraftarı Akbaba, takımının 'de şampiyon olmasını istediğini söyledi. Bir dönem Palandökenspor'da futbol oynadığını söyleyen 88'lik taraftar, "Erzurumspor'un düşmemesi gerekiyor. 'daki Erzurumspor maçlarına gidiyorum. Orada sevenlerimle buluşuyorum. Maçlada çok heyecanlanıyorum" dedi.

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