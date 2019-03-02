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'2018-2019 Dünyanın En ' ödülüne layık görüldü

Her yıl milyar dolarlık yatları ağırlayan , yine gururlandırdı. ’de düzenlenen yarışmada “Dünyanın En ” ödülünü aldı.

Birinciliğe demir attı
Türkiye, doğal güzellikleri ile dünyayı büyüledi. Yaz kış sunduğu tatil seçenekleri ile turistleri cezbetti. Yaz aylarında milyonlarca turist tatil için İzmir, ve Antalya'yı seçti. Pahalı yatlar Ege ve Akdeniz'e demirlendi. Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) ise dünyanın en iyi yat marinalarını seçti. 5 Altın Çapa ödülüne sahip , "2018-2019 Dünya'nın En " ödülüne layık görüldü.

TÖREN LONDRA'DA
Yalıkavak Marina'yı temsilen ödülü Marina Direktörü Deniz Akaltan, 24 Nisan'da 'de yapılacak özel bir törenle ödülü alacaklarını söyledi. Aldıkları ödülden dolayı büyük bir onur duyduklarını dile getiren Deniz Akaltan, "10 yıldır, tüm marina operasyonlarında servis kalitemizi yükseltmek için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. AVM'mizde bulunan mağazalarımız, gurme restoranlarımız ve özel etkinlikler ve konserlerle hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz" dedi.

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