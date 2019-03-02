Kadınların korkulu rüyası haline gelen meme kanserinin görülme sıklığı giderek artıyor. Meme dokusundaki süt kanalını oluşturan ve süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla ortaya çıkan meme kanseri günümüzde her 8 kadından birini tehdit ediyor. Uzmanlar, çağın vebası denilen meme kanseriyle ilgili şu bilgileri veriyor: Kadın hastalığı olarak bilinen meme kanseri, erkekleri de tehdit ediyor. Her 100 meme kanserinden biri erkeklerde görülebiliyor. Bu kanserin nedeni tam olarak bilinmese de kalıtım, beslenme şekli, doğumlar ve doğum kontrol hapları gibi birçok faktör bu hastalığın görülmesinde etkin rol oynuyor. Meme kanserinin görülme sıklığı yaşla birlikte de artış gösteriyor.



50'DEN SONRASI RİSKLİ...

50-70'li yaşlar arasında daha sık görülen meme kanserinde genetik faktörler de etkili oluyor. Ailesinde meme kanseri vakası bulunanlar, diğer insanlara göre 3 kat daha fazla risk altında bulunuyor. Bu kişilerin 40'lı yaşlardan sonra kontrollerini aksatmaması öneriliyor. Meme kanseri belirtilerini bilmek bu hastalığın erken teşhisinde önem taşıyor. Bu nedenle her kadının 20 yaşından sonra kendi meme muayenesini yapması öneriliyor. Haftada 1-2 saatlik yürüyüş, meme kanserinden koruyor. Doğum kontrol hapları bu hastalıkta risk taşıyor. Buna göre uzun süreli doğum kontrol hapı kullanan kadınlar, kullanmayanlara göre daha fazla kanser riski taşıyor. Fast food tarzı işlenmiş gıdalardan uzak durmak, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek kansersiz bir hayatın kapılarını aralıyor...



ISPANAK TÜKETİN

Uzmanlar meme kanseriyle mücadele eden besinleri şöyle sıralıyor:



CEVİZ: Her gün ceviz yemek kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Meme kanserine neden olan östrojen hormonunu dengeler.

DOMATES: Pişmiş domates, meme kanserini azaltır.

BALIK: Omega-3 deposu bu besin, meme kanseri riskini azaltır.

ZERDEÇAL: Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller.

KURU FASULYE: Haftada en az 2 gün kuru fasulye tüketimi, meme kanserine karşı koruma sağlar.



KETEN TOHUMU: Meme kanserini önler.

ISPANAK: Kanser riskini düşürür.

ZEYTINYAĞI: Kanserin en byük ilacıdır. Kanserli hücrelerini küçültür.