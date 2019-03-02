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Köprüde

Köprüde intihar
İstanbul'da bir kişi, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Korkulukları aştı, a kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ikna çalışmalarına başladı. Uzun süren uğraşlar sonucu intihardan vazgeçirilen genç adam, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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Mehdi Mehdi

ULAN BIRAK BU BOŞ İŞLERİ.YA SABIR.

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cevapla 02.03.2019 10:11
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