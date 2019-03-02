Köprüde intihar

İstanbul'da bir kişi, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Korkulukları aştı, intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ikna çalışmalarına başladı. Uzun süren uğraşlar sonucu intihardan vazgeçirilen genç adam, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
- Yaşam
- 02.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ULAN BIRAK BU BOŞ İŞLERİ.YA SABIR.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.