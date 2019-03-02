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Kayıp milyoner

’nun 26 milyon liralık ikramiyesi ’da bir vatandaşa çıktı. İlçedekiler, talihliyi arıyor...

Kayıp milyoner
Türkiye'nin yeni milyoneri Muğla Bodrum'dan çıktı. 11 haftadır devreden Süper Loto'nun 26 milyon 181 bin 291 liralık ikramiyesinin Bodrum'da bir vatandaşa çıktığı açıklandı. 6 rakamı da bilen talihli hala sırrını korurken kuponun Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bayide oynandığı ortaya çıktı. İlçedekiler, büyük bir merakla milyoner avına başladı!

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