Kayıp milyoner

Türkiye'nin yeni milyoneri Muğla Bodrum'dan çıktı. 11 haftadır devreden Süper Loto'nun 26 milyon 181 bin 291 liralık ikramiyesinin Bodrum'da bir vatandaşa çıktığı açıklandı. 6 rakamı da bilen talihli hala sırrını korurken kuponun Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bayide oynandığı ortaya çıktı. İlçedekiler, büyük bir merakla milyoner avına başladı!