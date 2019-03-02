Ferah kokusuyla bile mutluluk veren fesleğen, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren bu bitki, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlere mutluluk veriyor. Bazı toplumlarda 'Hayat iksiri' olarak adlandırılan fesleğenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
■ Ateş düşürücü etkisi vardır. ■ Cilt, meme ve ağız kanserine karşı koruma sağlar.
■ Migrene iyi gelir. ■ Kan şekerini dengeler.
■ Balgam söktürücüdür. ■ Yaşlanma karşıtıdır.
■ Kalbi korur.
■ Ateş düşürücü etkisi vardır. ■ Cilt, meme ve ağız kanserine karşı koruma sağlar.
■ Migrene iyi gelir. ■ Kan şekerini dengeler.
■ Balgam söktürücüdür. ■ Yaşlanma karşıtıdır.
■ Kalbi korur.
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