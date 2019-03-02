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 kokusuyla bile mutluluk veren , cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor.

Mutluluk için fesleğen
Ferah kokusuyla bile mutluluk veren fesleğen, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren bu bitki, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlere mutluluk veriyor. Bazı toplumlarda 'Hayat iksiri' olarak adlandırılan in diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Ateş düşürücü etkisi vardır. ■ Cilt, meme ve ağız kanserine karşı koruma sağlar.
Migrene iyi gelir. ■ Kan şekerini dengeler.
Balgam söktürücüdür. ■ Yaşlanma karşıtıdır.
Kalbi korur.

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