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Ah be Rümeysa

’da sürücünün ‘Ne olur ölme’ diye başında ağladığı kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.

Ah be Rümeysa
Bursa'da Atakan Demir'in kullandığı araç, yolun karşısına geçen Rümeysa Koyuncu'ya (23) çarptı. ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı. Koyuncu, hastanede kurtarılamadı.

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Mehdi Mehdi

CENABI ALLAH,TAN RAHMET DİLERİM.İNŞALLAH MEKANI CENNET OLUR.

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cevapla 02.03.2019 10:12
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