Ah be Rümeysa

Bursa'da Atakan Demir'in kullandığı araç, yolun karşısına geçen Rümeysa Koyuncu'ya (23) çarptı. Genç kız ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı. Koyuncu, hastanede kurtarılamadı.
- Yaşam
- 02.03.2019
- Gazete
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CENABI ALLAH,TAN RAHMET DİLERİM.İNŞALLAH MEKANI CENNET OLUR.
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