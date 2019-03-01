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  • 01.03.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 09:57

2019 ne zaman? nelerdir?

Üç Aylar’ın müjdecisi olan için az bir zaman kaldı. 2019 yılının ilk kandili olma özelliğini de taşıyan yılında ne zaman idrak edilecek? Kandillerde hangi ibadetlerin yapılması gerekir?

Müslüman alemi 2019 yılı Üç Aylar'ı için heyecanlı bekleyişe başladı. İlk olarak Recep Ayı başlayacak, bir gün öncesinde ise Regaib Kandili idrak edilecek. Peki Regaib Kandili için kaç gün kaldı? Bu özel günü nasıl geçirmek, hangi ibadetleri yapmak sevaptır? İşte merak edilenler

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2019

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