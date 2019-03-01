Müslüman alemi 2019 yılı Üç Aylar'ı için heyecanlı bekleyişe başladı. İlk olarak Recep Ayı başlayacak, bir gün öncesinde ise Regaib Kandili idrak edilecek. Peki Regaib Kandili için kaç gün kaldı? Bu özel günü nasıl geçirmek, hangi ibadetleri yapmak sevaptır? İşte merak edilenler
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2019
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