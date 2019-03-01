Kanser hastalığı adıyla bile korkutmaya yetiyor. Rahim ağzı kanseri 30 yaş üstündeki kadınları tehdit ediyor. Dünyada kadınlarda görülen en sık 7'nci kanser türü olarak biliniyor. Çoğu kanser türünde olduğu erken tanı, hayati önem taşıyor. Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, rahim ağzı kanseri, tedavisi ve korunma yolları konusunda bilgi verdi. Sıklıkla doğurganlığını tamamlamış yaş gruplarında görülen rahim ağzı kanserine, günümüzde yüzde 20-25 oranında 40 yaş altında da rastlandığını ifade eden Üstün "Erken yaşta cinsel ilişki, sigara kullanımı, çok eşlilik, beslenme problemleri gibi faktörler nedeniyle rahim ağzı kanserine yakalanma yaşı gittikçe düşüyor. Bir kadının ömrü boyunca rahim ağzı kanserine yakalanma oranının yüzde 1 civarında olduğuna ve ülkemizde yılda yaklaşık bin 600 yeni vaka saptandığına dikkat çekiliyor. Bu vakaların 600-700 civarı yaşamını kaybediyor" dedi. Üstün, rahim ağzı kanserinden korunmak için sigarayı bırakmak, cinsel ilişkide bariyer yöntemler kullanmak, beslenme tarzını değiştirmek ve özellikle folik asit, B vitamini ve karoten gibi vitaminleri içeren sebze-meyve ağırlıklı besinler tüketmenin önemli faktörler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.
- Yaşam
- 01.03.2019
- Gazete
Rahim kanseri vahim değil!
Kadınların en büyük kabuslarından biri rahim kanseri. Sigarayı bırakmak, erken yaşta cinsel ilişkiye girmemek, Akdeniz tipi beslenme alışkanlıkları kazanmak ve özellikle B vitamini içeren sebze-meyve ağırlıklı besinler tüketmek, hastalıktan korunma yollarının başında geliyor.
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