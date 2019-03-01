Diyabete çay demle!

kuruluk, susama, sık sık idrara çıkma, yorgunluk, bulanık görme... Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin belirtileri bu şikayetlerden oluşuyor. Giderek görülme sıklığı artan diyabet, ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Uzmanlar sağlıklı beslenmemizi ve mutlaka günlük egzersiz yapmamızı öneriyor. Diyabetle savaşan besinler ise şöyle sıralanıyor:BalıkÇekirdekKırmızı meyvelerBaklagillerBrokoliKıvırcık lahanaAvokadoYoğurtÇayKeten tohumuElmaSarımsakIspanakBitter çikolataKuşkonmazTarçınZeytinyağı.