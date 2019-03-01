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Diyabete çay demle!

Diyabete çay demle!
Ağızda kuruluk, susama, sık sık idrara çıkma, yorgunluk, bulanık görme... Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin belirtileri bu şikayetlerden oluşuyor. Giderek görülme sıklığı artan diyabet, ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Uzmanlar sağlıklı beslenmemizi ve mutlaka günlük egzersiz yapmamızı öneriyor. Diyabetle savaşan besinler ise şöyle sıralanıyor:

Balık
Çekirdek
Kırmızı meyveler
Baklagiller
Brokoli
Kıvırcık lahana
Avokado
Yoğurt
Çay
Keten tohumu
Elma
Sarımsak
Ispanak
Bitter çikolata
Kuşkonmaz
Tarçın
Zeytinyağı.

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