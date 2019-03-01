Çikolata aşkına!

Cinsel hayatta yaşanan sorunlar beraberinde başka huzursuzlukları, sıkıntıları ve psikolojik problemleri getiriyor. Her yaştan insanın sevdiği çikolata ise afrodizyak etki sağlıyor. Cinsel soğukluğu giderip çiftlerin yüzünü güldürüyor.
Çikolatanın diğer faydaları ise şöyle: İçerisindeki flovanol maddesiyle Alzheimer ve demans hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.
Kanser hücrelerinin vücut içerisinde çoğalmasını engelliyor.
Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor.
Bağırsakların düzenli çalışmalarını sağlıyor.
Böbreklerde kum ya da taş oluşumunu engelliyor.
Bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltıyor.
Çikolatanın diğer faydaları ise şöyle: İçerisindeki flovanol maddesiyle Alzheimer ve demans hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.
Kanser hücrelerinin vücut içerisinde çoğalmasını engelliyor.
Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor.
Bağırsakların düzenli çalışmalarını sağlıyor.
Böbreklerde kum ya da taş oluşumunu engelliyor.
Bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltıyor.
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