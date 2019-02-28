Bursa'da 65 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 7 yıllık müthiş dostluğu filme konu oluyor. Binlerce kilometre öteden göç edip sadece Yılmaz'ın kayığına konan ve onun elinden balıkla beslenip onunla birlikte göle açılan hayvanın ünü ülke sınırları aştı. Hikaye, Yunanistan'da bir festivalde gölge oyununda canlandırıldı. Dünya basınına konu olan müthiş dostluğun filmi için çekimler hummalı bir şekilde başladı. Hikaye beyaz perdeye aktarılacak.
- Yaşam
- 28.02.2019
- Gazete
Adem Amca ve Yaren Leylek!
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Maşallah.
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