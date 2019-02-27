Yalan tablosu

Tophane-i Amire binasında 6 yıl önce sergilenen İspanyol ressam Joan Miro'nun 56 eserinin sahte olduğu iddiasıyla Mimar Sinan Üniversitesi'nin Kült Reklamcılık'a açtığı tazminat davasında bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişi, itibar kaybı ve maddi zarar nedeniyle tazminat davası açan üniversitenin 3 bin katalog bastırdığını ve yaklaşık 9 bin 500 lira maddi zararı olduğunu iddia etti.
Mahkeme ise Yargıtay'ın bozduğu ceza davası dosyasının beklenmesine karar verdi. Gerekirse ek rapor alınması ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasının sonucunun beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi. Eserler 2013'te sergilenmiş, ancak sahte oldukları anlaşılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kült Reklamcılık'tan Emre S. 4 yıl 6 ay hapis ve 40 bin lira para cezası almıştı. Yargıtay kararı bozmuştu.
ALİ OKTAY
Mahkeme ise Yargıtay'ın bozduğu ceza davası dosyasının beklenmesine karar verdi. Gerekirse ek rapor alınması ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasının sonucunun beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi. Eserler 2013'te sergilenmiş, ancak sahte oldukları anlaşılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kült Reklamcılık'tan Emre S. 4 yıl 6 ay hapis ve 40 bin lira para cezası almıştı. Yargıtay kararı bozmuştu.
ALİ OKTAY
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