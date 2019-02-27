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Yalan tablosu

, Ressam ’nun eserlerini sergilemek için Emre S. ile 96 bin liraya anlaştı. Ancak 56 tablonun sahte olduğu anlaşıldı. ‘İtibarımız zedelendi’ diyen üniversite dava açtı.

Yalan tablosu
Tophane-i Amire binasında 6 yıl önce sergilenen İspanyol ressam 'nun 56 eserinin sahte olduğu iddiasıyla Mimar Sinan Üniversitesi'nin Kült Reklamcılık'a açtığı tazminat davasında bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişi, itibar kaybı ve maddi zarar nedeniyle tazminat davası açan üniversitenin 3 bin katalog bastırdığını ve yaklaşık 9 bin 500 lira maddi zararı olduğunu iddia etti.



Mahkeme ise Yargıtay'ın bozduğu ceza davası dosyasının beklenmesine karar verdi. Gerekirse ek rapor alınması ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasının sonucunun beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi. Eserler 2013'te sergilenmiş, ancak sahte oldukları anlaşılmıştı. 'nde yargılanan 'tan Emre S. 4 yıl 6 ay hapis ve 40 bin lira para cezası almıştı. Yargıtay kararı bozmuştu.





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