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Teyze çetesi

Çete üyesi 2 teyze, küs olan 2 kız kardeş adına sahte kimlik çıkarttı. 2 dolandırıcı, küs rolü yapıp mağdurların 6 milyon liralık arsasını 2.5 milyon liraya sattı. İkili suç ortaklarıyla birlikte yakalandı.

Teyze çetesi
Muğla Datça'da inanılmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 14 kişilik çete, ve 'da yaşayan ve birbirlerine küs olan 2 kız kardeşe ait Datça'daki 5 parsel arsayı hedef aldı. Dolandırıcılar, kardeşlerin küs olduğunu Datça'daki herkesin bildiğini saptadı. Çete üyesi F.T. (58) ve M.A. (67) adlı kadınlar, küs kardeşler adına sahte kimlik çıkarttı. Kendilerini küs kardeşler olarak tanıtan ikili, 6 milyon liralık arsayı sahte belgelerle 5 ayrı kişiye 2.5 milyon TL'ye sattı. 2 şüpheli, satış işlemleri boyunca küs rolü yaptı. Skandal ise bir emlakçının, mağdurlardan birine "Arsayı niye ucuza sattın" demesiyle ortaya çıktı. Polis düğmeye bastı. Küs rolü yapan 2 kadının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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